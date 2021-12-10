Вместе с тем в Минздраве хотят освободить от уголовной ответственности людей, купивших поддельный COVID-документ.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что в Минздраве разрабатывают механизм, как освободить от уголовной ответственности лиц, которые купили поддельный COVID-документ, и предоставить им возможность вакцинироваться.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге.

"Люди, которые подверглись ковидному мошенничеству и купили поддельные документы, на сегодня попали в сложную ситуацию. С одной стороны - вакцинированные лица находятся в зоне повышенного риска, с другой - они не могут себя защитить, потому что, приобретя поддельный документ, лишили себя права на прививку от COVID-19. Ведь в электронной системе здравоохранения уже есть отметка об иммунизации, но ложной. Мы имеем уже не один случай, когда человек обращался в медицинское учреждение с желанием вакцинироваться, имея поддельный сертификат, но медицинские работники в таких случаях вынуждены отказывать людям в вакцинации. Мы хотим урегулировать эту ситуацию и освободить от уголовной ответственности лиц, которые купили поддельный COVID-документ. Правда, для избежания наказания, к этим людям выдвигается принципиальное условие - они должны добровольно признаться в содеянном и активно содействовать в раскрытии правонарушения", - сказал министр.

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Ляшко озвучил алгоритм действий, если человек, имеющий поддельный документ о вакцинации, хочет получить прививку от COVID-19:

обратиться к своему семейному врачу или медработнику в пункте вакцинации,

врач вызывает правоохранителей и они фиксируют наличие у человека фейкового документа,

сотрудники Нацполиции открывают уголовное производство, в котором человек, купивший поддельный СOVID-документ, становится его участником.

Как участник уголовного производства лицо должно давать показания об источнике получения им поддельного СOVID-документа и своим поведением всячески содействовать в раскрытии преступления.

"При этом следует заметить, что статус "участника уголовного производства" с человека снимается по ходатайству прокурора через суд. Именно соответствующее постановление суда является основанием для освобождения лица от уголовной ответственности, которое ранее приобрело документ. Кого точно не коснется освобождение от уголовной ответственности - лиц, которые выступали организаторами и принимали участие в таких преступлениях. Они сознательно стали на этот путь, с желанием заработать на пандемии, и будут нести за свои действия предусмотренную ответственность в соответствии с законодательством", - пояснил министр.

Ляшко также рассказал, что на рассмотрении парламента находится законопроект "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно установления ответственности за подделку документов, касающихся проведения профилактических прививок" (регистрационный номер 6084).

"Документом предлагается определить отдельную норму, которая предусмотрит уголовную ответственность за подделку документов, касающихся проведения профилактических прививок. При этом данная норма содержит положение об освобождении от ответственности лиц, которые использовали поддельные документы, которые подтверждают проведение профилактических прививок против особо опасных инфекционных болезней, если они добровольно заявили об этих фактах соответствующим органам. Сейчас законопроект готовится ко второму чтению. Соответственно за изготовление и продажу поддельных документов, касающихся проведения профилактических прививок, будет наступать ответственность в виде штрафа до 170 тысяч гривен или лишения свободы до 3-х лет", - пояснил глава Минздрава.

Напомним, в УГКЦ назвали покупку COVID-сертификата грехом и призвали тех, кто все же купил сертификаты о вакцинации, покаяться в содеянном.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации узнавайте на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Вакцинация в Украине: что стоит знать

Авторы: Виктория Гордиенко, Леся Лещенко