Правоохранители установили, что клиенты платили за "услугу" 4 тыс. грн и получали поддельные сертификаты по почте.

В столице задержали мужчину и женщину, которая является медработником одной из киевских больниц, за продажу поддельных COVID-сертификатов.

Об этом говорится на сайте Министерства внутренних дел.

Следователи Дарницкого управления полиции совместно с сотрудниками Главного управления Службы безопасности Украины в г. Киеве и Киевской области и под процессуальным руководством окружной прокуратуры разоблачили незаконную деятельность мужчины, который изготавливал и продавал поддельные COVID-сертификаты. 32-летнему местному жителю помогала медработник одной из киевских больниц.

Полицейские выяснили, что злоумышленник находил клиентов через социальные сети и предлагал приобрести международный COVID-сертификат без прохождения процедуры вакцинации. Ему помогала семейный врач, которая вносила недостоверную информацию в базу данных электронной системы здравоохранения и выдавала COVID-сертификат. Таким образом этот документ отображался в приложении "Дія", что давало возможность выезда за границу.

Читайте такжеВ Украине коронавирус за сутки нашли у более 20 тысяч человекПравоохранители установили, что клиенты платили за "услугу" 4 тыс. гривен и получали поддельные сертификаты по почте.

В результате санкционированных обысков полицейские выявили и изъяли вещественные доказательства: черновики, банковские карточки, телефоны, свидетельства о вакцинации, ноутбук и другие документы, подтверждающие противоправную деятельность фигурантов.

Следователи Дарницкого управления полиции начали уголовное производство по ч. 3 ст. 358 Уголовного кодекса Украины - подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов и ч. 3 ст. 362 Уголовного кодекса Украины - несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, которое имеет право доступа к ней.

В настоящее время при процессуальном руководстве окружной прокуратуры правоохранители готовят злоумышленникам сообщение о подозрениях в совершении преступления. Им грозит до шести лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет. Продолжается досудебное расследование.

В проекте закона предусмотрено введение уголовной ответственности за подделку документов о вакцинации от COVID-19.

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Автор: Наталья Хаджи