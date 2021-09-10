Они могут записаться на прививку в ближайший пункт вакцинации или центр вакцинации онлайн или по их контактным телефонам.

Все иностранцы и лица без гражданства, которые находятся в Украине на законных основаниях, могут вакцинироваться от COVID-19 по той же процедуре, что и украинские граждане.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

"Они могут записаться на прививку в ближайший пункт вакцинации или центр вакцинации онлайн или по их контактным телефонам. Перечень и контакты центров и пунктов можно найти на сайте https://list.covid19.gov.ua/ или по номеру 0 800 60 20 19. Право на бесплатную прививку имеют иностранцы и лица без гражданства, которые постоянно проживают в Украине, и лица, которые признаны беженцами или лицами, которые нуждаются в дополнительной защите", - отметили в Минздраве.

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Также в министерстве пояснили, что для иностранцев и лиц без гражданства, которые временно находятся на территории Украины, медицинские услуги должны покрываться за счет собственных средств, средств добровольного медицинского страхования или иных источников, не запрещенных законодательством. Сама вакцина от COVID-19 является бесплатной.

Иностранцы и лица без гражданства, которые временно находятся в Украине, в подтверждение проведения первой прививки получают справку 063/о "Карта профилактических прививок".

Все иностранцы и лица без гражданства, которых привили двумя дозами протиковидной вакцины в Украине, могут получить Международное свидетельство о вакцинации от COVID-19. Они могут получить его у врача, который проводил вакцинацию, или, если они подписали декларацию с семейным врачом, то этот документ можно получить у него.

При этом для живущих в Украине иностранцев на данный момент недоступен электронный сертификат вакцинации в приложении "Дія".

Вакцинация от коронавируса в Украине

Кампания по вакцинации в Украине началась 24 февраля.

Сейчас прививки делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), производимой по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови (Serum Institute); CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech; вакциной AstraZeneca-SKBio, которая производится в Южной Корее, и Spikevax американской компании Moderna.

Автор: Леся Лещенко