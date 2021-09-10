Больше всего новых случаев инфицирования коронавирусом зафиксировали в Киеве и Харьковской области. Вместе с тем, в Украине вчера зафиксирован новый рекорд прививок за сутки - вакцинировали более 173 тыс. человек.

В Украине за минувшие сутки обнаружили 3 615 новых случаев COVID-19 среди них - 348 детей и 61 медработник. Также 1 310 пациентов выздоровели, а 76 - умерли от осложнений. В больницы попали 1 056 человек с подозрением или подтвержденным диагнозом.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Показатель заболеваемости второй день держится на одном уровне и является одним из крупнейших с конца мая. Днем ранее в Украине обнаружили 3663 инфицированных COVID-19.

Больше всего новых случаев зафиксировали в Киеве (406), Харьковской (341), Львовской (292), Черновицкой (235) и Одесской (235) областях.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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С начала пандемии у нас зафиксировали 2 310 554 случая инфицирования коронавирусом. Из них 54 251 человек умер от осложнений заболевания, а 2 218 873 — выздоровели.

Тест на коронавирус в Украине

Лаборатории сделали 60 981 тест на коронавирус: методом ПЦР — 28 961, методом ИФА — 6 784. Также сделали 25 236 экспресс-тестов на антиген к вирусу.

Всего в стране провели более 12,2 миллиона ПЦР-тестирований.

COVID-вакцинация в Украине: что известно

В Украине вчера зафиксирован новый рекорд прививок за сутки - вакцинировано 173 тыс. 615 человек. Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения, одну дозу получили 67 тыс. 042 лица, полностью иммунизированы - 106 тыс. 573.

В течение суток работали 1 тыс. 010 мобильных бригад, 2 тыс. 977 пунктов прививки и 337 центров вакцинации.

С начала вакцинальной кампании привито 5 млн 789 тыс. 254 человека, из них полностью иммунизированы и получили две дозы – 4 млн 618 тыс. 573. Всего проведено 10 млн 407 тыс. 825 прививок.

Вместе с тем, как писал УНИАН, заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Игорь Кузин отметил, что прививка против COVID-19 не является поводом для отмены маскового режима для вакцинированных.

Коронавирус в Украине: что известно

Авторы: Виктория Гордиенко, Светлана Закелова