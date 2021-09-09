На текущем этапе вакцинации украинцев не будут прививать третьей дозой.

В Министерстве здравоохранения объяснили, кому рекомендуют вводить бустерные дозы вакцины против COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1".

На вопрос относительно того, нужно ли украинцам вакцинироваться третьей дозой, он ответил следующим образом: "На этом этапе - нет".

По словам Кузина, уже есть много статей ученых относительно эффекта бустерной дозы.

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"Однако, действительно, это сейчас находится еще на этапе предыдущих статей, которые еще не говорят о ее потенциальном эффекте, кроме одного случая, когда бустерная доза рекомендуется для так называемых иммунокомпроментированных людей", - отметил главный санврач.

Он пояснил, что иммунокомпроментированные лица - это те люди, которые болеют онкологическими или тяжелыми соматическими болезнями.

"Поэтому сейчас рекомендация заключается в том, что... бустерную дозу рекомендуют использовать только для этого", - пояснил Кузин.

Как сообщал УНИАН, Всемирная организация здравоохранения призвала продлить мораторий на бустерные дозы вакцины от COVID-19 как минимум до конца года.

Автор: Антонина Доломанжи