Областные комиссии могут принимать решение о приостановлении транспорта или ограничении его работы.

В Министерстве здравоохранения рассказали, что для регионов красного уровня полномочия по установлению ограничений в общественном транспорте возложены на региональные комиссии ТЭБ и ЧС.

Об этом рассказал заместитель министра - главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в интервью РБК-Украина.

"То есть по сути областные комиссии могут принимать решение о приостановлении транспорта или ограничении его работы на уровне области. Но пока речь о закрытии или об ограничении движения транспорта не идет. Во время прошлых локдаунов некоторые областные государственные администрации и комиссии пробовали внедрять такие меры – они не показывают свою эффективность. Например, если ограничивается именно количество единиц транспорта, это приводит к чрезмерному скоплению людей в пределах одного автобуса, троллейбуса, трамвая",- пояснил Кузин.

Он добавил, что полная отмена также невозможна, потому что от этого зависят инфраструктурные вопросы, работа объектов критической инфраструктуры на уровне областей.

Читайте такжеУкраинцам объяснили, можно ли будет в "красных" зонах без прививок от COVID-19 купить продукты в магазине"Полное закрытие транспорта в некоторых областях происходило, однако абсолютно логично ввести вместо этого более жесткие эпидемические и профилактические требования к автотранспортному средству. Это контроль за использованием масок, дезинфекция самого транспорта, проветривание и отсутствие скопления как на местах ожидания, так и в самом транспорте. В результате внедрения таких мер можно обеспечить безопасные условия перевозки пассажиров",- рассказал Кузин.

Как сообщал УНИАН, в Министерстве здравоохранения ожидают пик заболеваемости COVID-19 в Украине примерно на ноябрь, однако если количество заболевших продолжит расти, то эпидситуация может значительно ухудшиться уже в октябре.

Автор: Леся Лещенко