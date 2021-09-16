Виктор Ляшко отметил, что Минздрав планирует иммунизацию таким образом, чтобы использовать все дозы имеющейся вакцины.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что Украина может поделиться вакцинами от COVID-19, срок годности которых истекает, с другими странами.

Об этом он рассказал в эфире одного из телеканалов, пишет LB.ua.

Ляшко отметил, что Минздрав планирует иммунизацию таким образом, чтобы использовать все дозы имеющейся вакцины.

Он также рассказал, что если срок действия определенных партий вакцины все же истечет, такие вакцины будут изъяты из обращения и утилизированы. При этом министр заверил, что Минздрав будет делать все возможное, чтобы вакцины были использованы в Украине.

"Если мы будем видеть, что не успеваем использовать, то будем говорить с нашими международными партнерами о том, чтобы поделиться и вакцина была использована там, где может быть использована", - добавил Ляшко.

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Как сообщал УНИАН, в Киевской школе экономики (KSE) прогнозируют, что при текущих темпах иммунизации против COVID-19 в Украине могут не успеть использовать все дозы вакцин от AstraZeneca до конца срока их годности. В частности, пока остаются невведенными около 3 млн доз вакцины AstraZeneca со сроком годности до конца октября и конца ноября.

Автор: Олег Давыгора