Сейчас остаются около 3 млн доз вакцины AstraZeneca со сроком годности до конца октября и конца ноября.

В Киевской школе экономики (KSE) прогнозируют, что при текущих темпах иммунизации против COVID-19 в Украине могут не успеть использовать все дозы вакцин от AstraZeneca до конца срока их годности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время онлайн-брифинга сказал руководитель Центра экономики здравоохранения KSE Юрий Ганиченко.

"Сейчас встает вопрос, успеет ли Украина использовать имеющиеся вакцины до конца срока их годности. В частности, пока остаются невведенными около 3 млн доз вакцины AstraZeneca со сроком годности до конца октября и конца ноября", - рассказал он.

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Ганиченко отметил, что при текущих темпах прививки этой вакциной - около 10 тыс. доз в сутки - с каждым днем растет риск того, что вакцина не будет использована полностью.

Во избежание порчи этой вакцины эксперты рекомендуют увеличить темпы ее использования в 5 раз и делать минимум по 45 тыс. прививок в сутки вакциной от AstraZeneca, включая выходные дни.

По рекомендациям KSE, решение по вакцине AstraZeneca необходимо принять уже сейчас.

В частности, эксперты называют несколько таких решений: внешнее и внутреннее.

Внешнее заключается в передаче вакцины другим странам, которые активно используют эту вакцину или имеют низкий уровень вакцинации.

Внутреннее решение предусматривает два пути: общее увеличение объемов вакцинации посредством введения обязательной вакцинации отдельных групп населения и послаблений для вакцинированных, а также увеличение объемов вакцинации именно AstraZeneca.

Ганиченко пояснил, что последний путь также имеет несколько вариантов.

Первый - вводить первую дозу AstraZeneca, а вторую Pfizer или Moderna (распространенная практика среди стран ЕС) или вводить первую дозу вакцины от компании Sinovac, а вторую - AstraZeneca (основная стратегия вакцинации Таиланда, где второй дозой Sinovac больше не прививают).

Второй - вводить третью бустерную дозу вакцины от AstraZeneca, что активно используют Таиланд, ОАЭ, Турция, Филиппины, Камбоджа, Чили, Саудовская Аравия, однако от чего предостерегает Всемирная организация здравоохранения.

Третий - частично ограничить использование других вакцин.

В то же время, глава Центра экономики здравоохранения KSE отметил, что все эти решения должны сопровождаться эффективным менеджментом и активным желанием людей вакцинироваться.

Вакцинация от коронавируса в Украине

Кампания по вакцинации в Украине началась 24 февраля.

Сейчас прививки делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), производимой по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови (Serum Institute); CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech; вакциной AstraZeneca-SKBio, которая производится в Южной Корее, и Spikevax американской компании Moderna.

Автор: Антонина Доломанжи