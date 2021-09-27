В Минздраве подчеркнули, что оттянуть эти пиковые нагрузки можно только путем иммунизации населения.

В Министерстве здравоохранения ожидают пик заболеваемости COVID-19 в Украине примерно в ноябре, однако если количество больных будет продолжать расти, то эпидситуация может значительно ухудшиться уже в октябре.

Об этом заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил в интервью РБК-Украина.

"Раньше мы, действительно, считали, что пиковый уровень нагрузки на систему здравоохранения придется на ноябрь-декабрь этого года. Сейчас мы видим, что почти по всем прогнозам такие пиковые нагрузки могут быть раньше", - сказал Кузин.

По его словам, оценивать, насколько раньше может произойти всплеск заболевания очень трудно, ведь ситуация меняется довольно быстро.

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"То, что мы видим точно, - пиковые нагрузки будут однозначно приходиться на ноябрь. Но будут ли они задевать октябрь, будут оттягиваться на декабрь - пока сказать трудно", - отметил Кузин.

Он добавил, что оттянуть эти пиковые нагрузки можно только путем иммунизации населения.

"Нужно выбрать себе пункт прививки, выбрать тот препарат, которым хотите прививаться, и провакцинироваться. Сейчас Минздрав максимально сократил интервалы введения между двумя дозами вакцины. Это сделано для того, чтобы как можно больше людей было охвачено прививками именно до начала эпидемического подъема заболеваемости", - резюмировал главный санитарный врач.

Как сообщал УНИАН, в Украине на прошлой неделе уже пересекли границу в 9 тыс. инфицированных коронавирусом в сутки.

С начала вакцинальной кампании, то есть с 24 февраля, в стране против COVID-19 привито более 6,7 млн человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы вакцины – более 5,4 млн.

Коронавирус в Украине: что известно

Автор: Леся Лещенко