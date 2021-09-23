В нашем государстве в ближайшее время при нескольких условиях будет расти число больных COVID-19, считает медик.

В октябре Украине грозит не пик заболеваемости коронавирусом COVID-19, а дальнейший рост количества больных.

Из-за того, что количество больных будет расти, больницы в нашем государстве могут стать переполненными, рассказала заведующая кафедрой эпидемиологии Харьковского медицинского университета Татьяна Чумаченко в эфире канала "Украина 24".

По словам эпидемиолога, ситуация с заболеваемостью будет ухудшаться, если в стране не возрастет количество лиц, сделавших прививки от коронавируса, люди не будут носить маски, и не будут введены дополнительные карантинные меры.

"Господин Радуцкий (глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий – Ред.) довольно оптимистично говорит, что мы достигнем пика в середине октября", – отметила собеседница.

Медик подчеркнула, что после пика заболеваемости всегда ожидается снижение количества инфицированных.

Читайте такжеЛяшко озвучил примерный срок завершения карантина и назвал главное условие"Если все останется так, как сейчас, количество вакцинированных не будет увеличиваться, не будет никаких ограничительных мер дополнительных введено, люди по-прежнему не будут носить маски, хотя должны, – то у нас будет не пик, а дальнейший рост к середине октября", – добавила Чумаченко.

Эпидемиолог подчеркнула, что в Украине количество госпитализированных лиц уже превышает число выписанных из больниц.

"...Это означает, что у нас начинают наполняться клиники, и, возможно, они будут переполнены, и каждый человек не сможет получить квалифицированную помощь", – предупредила эксперт.

Ранее Михаил Радуцкий говорил, что украинские и европейские ученые прогнозируют значительное ухудшение ситуации с распространением COVID-19 в конце октября – начале ноября.

Напомним, пандемия коронавирус началась в марте 2020 года, в этом же месяце в Украине стартовал карантин. В нашей стране уже было несколько волн коронавирус. В периоды значительного увеличения количества больных власть вводила жесткий карантин – локдаун.

В течение 21 сентября COVID-19 диагностирован у 6 754 человек, были госпитализированы 2 175 пациентов, а выздоровели 2 095. На протяжении 22 числа коронавирус нашли у 7 866 человек, в больницы попали 2 070 заболевших, а выздоровели 2 305.

За все время пандемии вирус диагностировали у 2 370 425 человек, выздоровели 2 237 973 пациентов, а умерли 55 284 больных.

По состоянию на 22 сентября в Украине одну дозу вакцины от коронавируса получили 6 527 040 человек, а две – 5 299 317. По официальным данным, население Украины составляет более 41 млн человек.

Автор: Екатерина Присяжнюк