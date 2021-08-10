Для регистрации препарата производитель вакцины должен обратиться к государственному регулятору с соответствующим заявлением, пояснили в министерстве.

В Министерстве здравоохранения прокомментировали информацию о том, что в Украине прививки от коронавируса делают незарегистрированной американской вакциной Moderna.

Об этом говорится в ответе Минздрава на запрос УНИАН.

В министерстве пояснили, что для регистрации препарата, производитель вакцины должен обратиться к государственному регулятору с соответствующим заявлением о государственной регистрации.

"Такая норма действует не только в Украине, но и в странах ЕС, США и во время переквалификации препарата Всемирной организацией здравоохранения. Министерство ведет переговоры с производителем, чтобы эта вакцина была зарегистрирована в Украине. Учитывая то, что вакцина была разрешена к экстренному применению регуляторами ВОЗ, США и Европы, министерством было принято решение, в случае получения этого препарата, как гуманитарной помощи, разрешить вакцинацию ним против COVID-19 в Украине. Согласно действующему законодательству, мы имеем право использовать незарегистрированные в Украине лекарства в случае чрезвычайной ситуации", - отметили в Минздраве.

В министерстве также добавили, что в Украине создана и функционирует мощная система фармаконадзора, гармонизированная с международными стандартами осуществления фармаконадзора.

Также в Минздраве отметили, что за каждым, кто получил первую дозу вакцины от Moderna, зарезервирована вторая доза препарата из этой же партии.

Как сообщал УНИАН, 18 июля Украина получила 2 млн доз вакцины Moderna. Препарат предоставлен правительством США через глобальную инициативу COVAX. Вакцина из этой поставки предназначена для организованных коллективов и профессиональных групп из предыдущих этапов вакцинации.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что после полного курса прививки Moderna можно будет получить международный сертификат. Полный курс предусматривает введение двух доз вакцины с интервалом в 28 дней.

Автор: Леся Лещенко