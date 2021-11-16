Смертность является отложенным показателем и может продолжать расти в течение двух недель после стабилизации заболеваемости, отмечают в Миндздраве.

В октябре этого года средний промежуток времени между появлением первых симптомов у пациентов с COVID-19 до смерти составлял 14 дней.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга 16 ноября.

Глава Минздрава напомнил, что за прошедшие сутки в Украине 838 человек умерли от COVID-19. По словам Ляшко, смертность является отложенным показателем и может продолжать расти в течение двух недель после стабилизации заболеваемости.

Читайте такжеВакцинированные люди госпитализируются в пять раз реже, чем не вакцинированные - Ляшко"Сначала регистрируется случай, после этого наступает госпитализация и через определенное время может быть летальный исход", – отметил Ляшко.

В то же время министр заверил, что пандемия в Украине развивается "среднестатистическими темпами", благодаря своевременному введению карантинных ограничений.

"Из 78 тысяч коек для COVID-пациентов сейчас заняты 49 тысяч. В частности, занято 64% коек с кислородом", – сказал Ляшко.

Глава Минздрава также подчеркнул, что за последние 3 месяца 94,3% госпитализированных с COVID-19 не были вакцинированными.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Марта Гичко