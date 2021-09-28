Отмечается, что вакцинированные люди, которые перенесли COVID-19, имеют вдвое больший риск заболеть COVID-19 снова, чем вакцинированы.

Люди, переболевшие на коронавирус, тоже должны делать прививки от него, из-за того, что антитела не вечны и потом пропадают.

Об этом рассказали в Telegram-канале МОЗ Украины.

Как сообщили в ведомстве, на сегодня ВОЗ рекомендует делать прививку от COVID-19, даже если вы уже переболели. Иммунитет после перенесенной болезни зависит индивидуально от каждого организма и неизвестно, сколько природный иммунитет будет защищать вас.

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Одно исследование центров по контролю и профилактике заболеваний США (C.D.C) показывает, что вакцинированные люди, которые перенесли COVID-19, имеют вдвое больший риск заболеть COVID-19 снова, чем вакцинированы.

"Если вы хотите быть уверены в защите от тяжелого течения, госпитализации и смерти от COVID-19 - вакцинируйтесь", - сказано в сообщении Минздрава.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на сегодня, 28 сентября, в Украине количество введения первых доз вакцины от COVID-19 выросла почти на 25%. Показатели резко увеличились с момента объявления "желтого уровня" эпидемии 23 сентября.

С начала вакцинальной кампании в Украине привито 6 851 531 человек, из них получили одну дозу - 6 851 529 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 5 508 212 человек. Всего сделали 12 359 741 прививку.

Вакцинация против коронавируса: что известно

Автор: Виктория Гордиенко