Даже у тех, кто легко или бессимптомно перенес коронавирусную болезнь, может наблюдаться так называемый "постковидный синдром" или "длительный ковид".

В Министерстве здравоохранения объяснили, что такое постковидный синдром и как вернуться к обычной жизни после перенесенного COVID-19.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

"Даже у тех, кто легко или бессимптомно перенес коронавирусную болезнь, может наблюдаться так называемый "постковидный синдром" или "длительный ковид" (long COVID-19)", - говорится в сообщении.

В Минздраве отмечают, что постковидный синдром может длиться от 5 до 12 недель или дольше. Он характеризуется различными клиническими проявлениями: слабость, упадок сил, длительный кашель, одышка, потеря вкуса и обоняния, нарушения сна и сознания, тревожность, депрессия, головная боль, суставной синдром, выпадение волос, расстройства эндокринной системы и прочее.

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В Минздраве отмечают, что пока не существует исчерпывающего перечня симптомов и состояний, характерных для постковидного синдрома.

"Инструкции или рецепта быстрого восстановления после перенесенного COVID-19 пока нет. А особенно, если учитывать разное течение заболевания и индивидуальные особенности каждого пациента", - говорится в сообщении.

В то же время в Минздраве людям, перенесшим COVID-19, рекомендуют соблюдать режим сна и сбалансированного питания, умеренную физическую активность, прогулки на свежем воздухе, упражнения для тренировки мозга и когнитивных способностей.

Как сообщал УНИАН, в среду, 17 ноября, коронавирус в Украине нашли у 20591 человека, госпитализированы 3907 больных, умерли 752 человека.

В течение минувших суток 297 тыс. 832 человека были вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 108 тыс. 754 человека, полностью иммунизированы – 189 тыс. 078 человек.

Отметим, что по статистике большинство госпитализированных с коронавирусом не делали прививки против этой болезни.

В Украине записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Леся Лещенко