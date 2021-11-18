Несколько персональных защитных и социальных мер, включая мытье рук, ношение маски и соблюдение соцдистанции, приводят к снижению заболеваемости COVID-19.

В рамках первого глобального исследования было установлено, что маски являются самой эффективной мерой для защиты общественного здоровья от COVID-19.

Их использование снижает распространение заболевания на 53%. Как отмечают авторы исследования, которое проводилось учеными Университета Монаша (Австралия), Университета Эдинбурга (Великобритания) и Чжэцзянского университета (Китай), вакцины надежны и эффективны в спасении жизней людей. Однако большинство из них не дают 100-процентной защиты.

Кроме того, в большинстве стран мира вакцинацией не охвачено все население, и пока неизвестно, предотвращают ли вакцины передачу от зараженных людей здоровым новых штаммов коронавируса.

Проведенный учеными анализ более 30 исследований в разных странах мира показал, что несколько персональных защитных и социальных мер, включая мытье рук, ношение маски и соблюдение социальной дистанции, приводят к снижению заболеваемости COVID-19.

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При этом именно ношение маски является в перечне самой эффективной мерой, снижая заболеваемость на 53%. Соблюдение дистанции обеспечивает 25-процентное снижение. Авторы исследования призвали сделать ношение масок в общественных местах обязательной мерой, в то время как во многих странах мира это требование было либо отменено, либо смягчено, передает kommersant со ссылкой на медицинский журнал The BMJ.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Ирина Погорелая