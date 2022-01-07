Сначала на Рождество 25 декабря умерла мать, работавшая медсестрой в больнице.

В городе Сосновка Львовской области умерла семья, болевшая COVID-19.

"Семья из Сосновки заболела COVID-19 в декабре. Все впоследствии попали в больницу, однако спасти жизнь сосновчанам не удалось", - сообщило "Нео Радио Червоноград".

Так, на Рождество 25 декабря умерла 78-летняя женщина, которая работала медицинской сестрой в Сосновской больнице. Она была инфицирована коронавирусом.

Читайте такжеНикого не щадит: знаменитости, которые умерли от коронавирусаВпоследствии, на Новый год, 1 января не стало 80-летнего главы семейства. А через несколько дней, 3 января, умерла их 46-летняя дочь.

По словам директора КНП "Сокальская центральная больница" Романа Шведа, семья некоторое время лечились самостоятельно дома.

"Большой процент поступлений в нашу больницу осуществляется с опозданием. И принятые меры в больнице уже неэффективны, потому что процесс пошел слишком далеко и повернуть назад очень трудно... Практически все такие пациенты, как правило, попадают в реанимацию, а далее на аппарат искусственной вентиляции легких. И вывести из такого состояния очень трудно", - отметил Швед.

Ранее УНИАН писал о семье на Киевщине, где 13 детей остались сиротами, когда родители умерли от COVID-19. Впоследствии погиб их 15-летний сын: после смерти мамы и папы он прыгнул с моста и умер в больнице.

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