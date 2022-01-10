В 27 странах блока сертификат вакцинации будет действовать 270 дней, то есть девять месяцев.

В декабре 2021 года Европейская комиссия решила сократить срок действия COVID-сертификатов. Такое же решение готовят и в Украине.

Об этом в эфире "Сніданку з 1+1" рассказала заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития Мария Карчевич.

Речь идет о "зеленом" COVID-сертификате, удостоверяющем получение двух доз вакцины от коронавируса. Новые правила вступят в силу в 27 странах ЕС 1 февраля 2022 года. Поэтому в странах Европы сертификат о вакцинации будет действовать не 365 дней, а 270 - девять месяцев.

"Мы готовим такое же решение на уровне украинского законодательства. Оно будет принято ориентировочно на этой неделе. Срок действия сертификатов будет сокращен до девяти месяцев", - рассказала представительница Минздрава.

Читайте такжеВ Минздраве сказали, продлится ли срок действия COVID-сертификата после бустерной дозыКак сообщал УНИАН, недавно Украина ввела бустерную дозу вакцины от COVID-19 для всех вакцинированных от 18 лет.

COVID-сертификат для привитых бустерной дозой от коронавирусной болезни появится в конце января.

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