В Украине за сутки выявили 12 729 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 1058 детей и 231 медработник.
Об этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в телеграмм-канале. Также за сутки было госпитализировано 2055 человек; зафиксировано 720 летальных случаев; выздоровели – 23 107 человек.
Кроме этого, проведено тестирований за сутки - 85 820 (в частности методом ПЦР - 38 099, методом ИФА - 9 034); исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 38 687.
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За все время пандемии в Украине
- заболели - 3 353 136 человек;
- выздоровели - 2 796 597 человек;
- летальных исходов - 82 318;
- проведено ПЦР-тестирований - 15 595 737.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1631), Днепропетровской (1310), Полтавской (1141), Донецкой (929) и Запорожской (847) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев - 1631 случай;
Винницкая область - 406 случаев;
Волынская область - 571 случай;
Днепропетровская область – 1310 случаев;
Донецкая область - 929 случаев;
Житомирская область - 107 случаев;
Закарпатская область - 390 случаев;
Запорожская область - 847 случаев;
Ивано-Франковская область – 134 случая;
Киевская область - 830 случаев;
Кировоградская область - 121 случай;
Луганская область - 233 случая;
Львовская область - 540 случаев;
Николаевская область - 481 случай;
Одесская область - 439 случаев;
Полтавская область - 1141 случай;
Ровенская область - 516 случаев;
Сумская область - 255 случаев;
Тернопольская область - 99 случаев;
Харьковская область - 407 случаев;
Херсонская область - 94 случая;
Хмельницкая область - 263 случая;
Черкасская область - 585 случаев;
Черновицкая область - 171 случай;
Черниговская область - 229 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Вакцинация от коронавируса в Украине
Более 10 млн украинцев завершили иммунизацию от COVID-19. Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения, 270 тыс. 258 человек вакцинированы за минувшие сутки. Из них одну дозу получили 79 тыс. 207 человек, полностью иммунизированы – 191 тыс. 051.
"С начала вакцинальной кампании привито 12 млн 914 тыс. 335 человек, из них получили одну дозу – 12 млн 914 тыс. 333 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 10 млн 025 тыс. 360 человек", - говорится в сообщении. Всего проведено 22 млн 939 тыс. 693 прививки.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.