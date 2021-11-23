За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания зарегистрировано в Киеве, Днепропетровской и Полтавской областях.

В Украине за сутки выявили 12 729 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 1058 детей и 231 медработник.

Об этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в телеграмм-канале. Также за сутки было госпитализировано 2055 человек; зафиксировано 720 летальных случаев; выздоровели – 23 107 человек.

Кроме этого, проведено тестирований за сутки - 85 820 (в частности методом ПЦР - 38 099, методом ИФА - 9 034); исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 38 687.

Читайте также"Расслабляться еще рано": Ляшко рассказал о высоком риске повторной вспышки COVID-19 в Украине

За все время пандемии в Украине

заболели - 3 353 136 человек;

выздоровели - 2 796 597 человек;

летальных исходов - 82 318;

проведено ПЦР-тестирований - 15 595 737.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1631), Днепропетровской (1310), Полтавской (1141), Донецкой (929) и Запорожской (847) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев - 1631 случай;

Винницкая область - 406 случаев;

Волынская область - 571 случай;

Днепропетровская область – 1310 случаев;

Донецкая область - 929 случаев;

Житомирская область - 107 случаев;

Закарпатская область - 390 случаев;

Запорожская область - 847 случаев;

Ивано-Франковская область – 134 случая;

Киевская область - 830 случаев;

Кировоградская область - 121 случай;

Луганская область - 233 случая;

Львовская область - 540 случаев;

Николаевская область - 481 случай;

Одесская область - 439 случаев;

Полтавская область - 1141 случай;

Ровенская область - 516 случаев;

Сумская область - 255 случаев;

Тернопольская область - 99 случаев;

Харьковская область - 407 случаев;

Херсонская область - 94 случая;

Хмельницкая область - 263 случая;

Черкасская область - 585 случаев;

Черновицкая область - 171 случай;

Черниговская область - 229 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Вакцинация от коронавируса в Украине

Более 10 млн украинцев завершили иммунизацию от COVID-19. Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения, 270 тыс. 258 человек вакцинированы за минувшие сутки. Из них одну дозу получили 79 тыс. 207 человек, полностью иммунизированы – 191 тыс. 051.

"С начала вакцинальной кампании привито 12 млн 914 тыс. 335 человек, из них получили одну дозу – 12 млн 914 тыс. 333 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 10 млн 025 тыс. 360 человек", - говорится в сообщении. Всего проведено 22 млн 939 тыс. 693 прививки.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Авторы: Ирина Погорелая, Светлана Закелова