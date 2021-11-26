Разливать вакцины планируют на предприятии "Лекхим".

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил о готовности харьковского свода "Лекхим" изготавливать вакцины против гриппа, полиомиелита и COVID-19. Мощности предприятия будут позволять разливать более 10 тысяч доз вакцины в час и более 30 миллионов доз в год.

Об этом министр, находясь с рабочим визитом в Харькове, сообщил на своей странице в Facebook.

Ляшко подчеркнул, что Украина должна быть готова к следующим возможным волнам COVID-19, а также и к любым другим инфекционным болезням.

Читайте такжеУкраина закупит самое эффективное лекарство для борьбы с COVID-19 - Ляшко"Обсудили с руководством предприятия запуск линии производства вакцин по 3 позициям, которые важны для государства - антиковидная вакцина, вакцина против гриппа и полиомиелита. Постановлением Кабмина мы уже позволили фармпроизводителям импортировать оборудование для производства вакцин и других препаратов, необходимых для профилактики COVID-19 с государственными льготами и освобождением этого оборудования от налогообложения", - сообщил министр.

Ляшко отметил, что именно так страна сможет наладить собственное производство вакцин и расширить производство других препаратов, которые необходимы пациентам.

Читайте такжеЛяшко назвал список противопоказаний к прививке от коронавируса"Прорабатывается как собственное производство украинской вакцины (работают с нашими научными институтами над новым способом инактивации вируса), так и по технологии in bulk (розлив и фасовка готового продукта)", - сообщил Ляшко.

Производство планируют начать в 2022 году.

Напомним, главный санитарный врач Игорь Кузин рассказал, позволят ли украинским курортам работать на новогодние праздники. Ранее также сообщалось, что Минздрав готовит изменения к постановлению об адаптивном карантине. Предполагается, что в "желтой" зоне усилят карантин, введя обязательный полный курс вакцинации.

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Автор: Екатерина Малюга