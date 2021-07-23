Снизилась смертность почти от всех стандартных причин, включая болезни органов дыхания.

В мае в Украине умерло от разных болезней 57 тыс. 293 человека — на 16,5% меньше, чем в апреле, когда было зафиксировано 68 тыс. 621 смертей, при этом показатели смертности от коронавирусной болезни снизились вдвое.

Об этом сообщила пресс-служба платформы для работы с открытыми данными OpenDataBot, ссылаясь на данные Госстата и Минздрава.

Читайте такжеВ Украине уровень смертности от COVID-19 в 2020 году втрое превышал официальные данные

Отмечается, что снизилась смертность почти от всех стандартных причин, включая болезни органов дыхания.

"Показатели COVID-19, показавшие резкий рост в начале весны, в мае заметно упали: 6 тыс. 327 умерших — это вдвое меньше по численности, чем в предыдущем месяце. Хоть и все еще вдвое больше, чем в феврале", - говорится в сообщении.

Сообщается, что на сегодня в Украине вакцинирован примерно каждый десятый украинец. Прививки от COVID-19 уже получили полностью или частично 4 млн 399 тыс. 756 человек.

Всего за первые пять месяцев 2021 года от различных болезней в Украине умерло 299 тыс. 964 человека — на 25% больше, чем за тот же период прошлого года, когда было 239 тыс. 967 смертей.

Как сообщал УНИАН, самую большую за всю пандемию смертность от COVID-19 в Украине было зафиксировано в марте этого года, когда от коронавируса умерли 8 тыс. 104 украинца.

Коронавирус в Украине

Автор: Екатерина Жирий