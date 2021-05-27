В Украине за сутки выявлено 3509 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 193 ребенка и 82 медработника.
Об этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в Телеграм-канале. Отмечается, что за сутки госпитализированы 1402 человека; зафиксировано 183 летальных случаев; выздоровели 16 867 человек. Кроме этого, за сутки проведено тестирований-67 564 (в частности методом ПЦР – 29 280, методом ИФА – 12 440); исследований экспресс-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 25 844.
За все время пандемии в Украине
- заболели - 2 193 367 человек;
- выздоровели - 2 006 918 человек;
- летальных исходов- 50 076;
- проведено ПЦР-тестирований - 10 105 901.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (454), Днепропетровской (284), Львовской (278), Харьковской (233) и Киевской (194) областях.
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Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев - 454 случая;
Винницкая область - 76 случаев;
Волынская область - 100 случаев;
Днепропетровская область - 284 случая;
Донецкая область - 132 случая;
Житомирская область - 120 случаев;
Закарпатская область - 30 случаев;
Запорожская область - 187 случаев;
Ивано-Франковская область – 71 случай;
Киевская область - 194 случая;
Кировоградская область - 33 случая;
Луганская область - 59 случаев;
Львовская область - 278 случаев;
Николаевская область - 141 случай;
Одесская область - 84 случая;
Полтавская область - 111 случаев;
Ровенская область - 163 случая;
Сумская область - 81 случай;
Тернопольская область - 79 случаев;
Харьковская область - 233 случая;
Херсонская область - 138 случаев;
Хмельницкая область - 122 случая;
Черкасская область - 91 случай;
Черновицкая область - 89 случаев;
Черниговская область - 159 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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