За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания зарегистрировано в Киеве, Днепропетровской и Львовской областях.

В Украине за сутки выявлено 3509 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 193 ребенка и 82 медработника.

Об этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в Телеграм-канале. Отмечается, что за сутки госпитализированы 1402 человека; зафиксировано 183 летальных случаев; выздоровели 16 867 человек. Кроме этого, за сутки проведено тестирований-67 564 (в частности методом ПЦР – 29 280, методом ИФА – 12 440); исследований экспресс-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 25 844.

За все время пандемии в Украине

заболели - 2 193 367 человек;

выздоровели - 2 006 918 человек;

летальных исходов- 50 076;

проведено ПЦР-тестирований - 10 105 901.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (454), Днепропетровской (284), Львовской (278), Харьковской (233) и Киевской (194) областях.

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Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев - 454 случая;

Винницкая область - 76 случаев;

Волынская область - 100 случаев;

Днепропетровская область - 284 случая;

Донецкая область - 132 случая;

Житомирская область - 120 случаев;

Закарпатская область - 30 случаев;

Запорожская область - 187 случаев;

Ивано-Франковская область – 71 случай;

Киевская область - 194 случая;

Кировоградская область - 33 случая;

Луганская область - 59 случаев;

Львовская область - 278 случаев;

Николаевская область - 141 случай;

Одесская область - 84 случая;

Полтавская область - 111 случаев;

Ровенская область - 163 случая;

Сумская область - 81 случай;

Тернопольская область - 79 случаев;

Харьковская область - 233 случая;

Херсонская область - 138 случаев;

Хмельницкая область - 122 случая;

Черкасская область - 91 случай;

Черновицкая область - 89 случаев;

Черниговская область - 159 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Автор: Ирина Погорелая