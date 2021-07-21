Всего с начала пандемии в Харьковской области умерло 3584 больных коронавирусом.

В Харьковской области за последние сутки коронавирусом заболел 41 человек - это в 2,3 раза больше, чем днем ранее.

Такие данные опубликованы в системе мониторинга СНБО Украины.

Всего за время пандемии в Харьковской области диагностировано 149009 случаев COVID-19.

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20 июля от коронавируса умерли 3 человека — больше, чем в других областях Украины. Всего с начала пандемии в регионе умерло 3584 больных коронавирусом, выздоровело — 144 846 человек (за последние сутки — 19).

Количество "активно больных" увеличилось на 19 пациентов — до 579.

По данным Минздрава, Харьковская область находится на 3-м месте по заболеваемости COVID-19.

На первом месте — Киев (232)

На втором месте — Одесская область (59).

На четвертом месте — Донецкая область (39)

На пятом месте — Запорожская область (31).

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Автор: Виктория Гордиенко