В Харьковской области за последние сутки коронавирусом заболел 41 человек - это в 2,3 раза больше, чем днем ранее.
Такие данные опубликованы в системе мониторинга СНБО Украины.
Всего за время пандемии в Харьковской области диагностировано 149009 случаев COVID-19.
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20 июля от коронавируса умерли 3 человека — больше, чем в других областях Украины. Всего с начала пандемии в регионе умерло 3584 больных коронавирусом, выздоровело — 144 846 человек (за последние сутки — 19).
Количество "активно больных" увеличилось на 19 пациентов — до 579.
По данным Минздрава, Харьковская область находится на 3-м месте по заболеваемости COVID-19.
- На первом месте — Киев (232)
- На втором месте — Одесская область (59).
- На четвертом месте — Донецкая область (39)
- На пятом месте — Запорожская область (31).
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