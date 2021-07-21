В Киеве в центре вакцинации на базе Международного выставочного центра (МВЦ) открыта онлайн-запись на прививки вакциной Moderna с 22 по 25 июля.
Об этом сообщает медицинская информационная система HELSI.me в Telegram.
"Получить прививку вакциной Spikevax Moderna могут все желающие от 18 лет", - говорится в сообщении.
Для этого нужно предварительно записаться через сайт HELSI.me.
В то же время отмечается, что прививку вакциной Comirnaty от Pfizer в МВЦ могут получить киевляне от 60 лет.
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Кроме того, в МВЦ доступна вакцина CoronaVac для всех желающих.
Вакцинация от коронавируса в Киеве
С 16 июля в Киеве в центре вакцинации на базе МВЦ лицам старше 60 лет начали делать прививки препаратом Comirnaty производства Pfizer-BioNTech.
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