Украина имеет необходимое количество вакцин для всех желающих.

Украина до конца лета должна получить 13 млн вакцин против COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Денис Шмигаль заявил во время заседания правительства.

"Суммарно до конца лета Украина имеет договоренности на поставку 13 млн доз вакцин. То есть мы имеем необходимое количество вакцин для всех желающих", - сказал глава правительства.

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Шмыгаль также напомнил, что на сегодняшний день в Украине сделано почти 4,3 млн прививок: почти 2,8 млн украинцев получили первую прививку, 1,5 млн - полностью завершили вакцинацию.

Вакцинация от коронавируса в Украине

Кампания по вакцинации в Украине началась 24 февраля.

Сейчас прививку делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), производимой по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови (Serum Institute); CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech; вакциной AstraZeneca-SKBio, производимой в Южной Корее.

Минздрав объявил о старте пятого этапа вакцинации от COVID-19. С 21 июля все взрослые, которым исполнилось 18 лет, смогут сделать прививки.

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Автор: Леся Лещенко