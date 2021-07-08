Столица уже не первый месяц остается лидером среди других регионов по темпам вакцинации.

Киеве за минувшие сутки поставили рекорд для страны по количеству вакцинаций - более 20 тыс. прививок.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА со ссылкой на директора Департамента здравоохранения Валентину Гинзбург.

"В столице проведено рекордное для страны количество вакцинаций за сутки – 20 тыс. 032 прививки", - сказала она.

Гинзбург отметила, что Киев каждый день наращивает темпы вакцинации против COVID-19 и в течение уже не первого месяца остается лидером среди других регионов.

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Где сделать прививку от коронавируса в Киеве

В Киеве прививаться от COVID-19 можно в центре вакцинации, который работает ежедневно в Международном выставочном центре, в Центрах первичной медико-санитарной помощи, а на выходных в мини-вакцинальных центрах. В этих заведениях прививают вакциной CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech.

Кроме того, в столице вакциной Сomirnaty производства Pfizer-BioNTech прививают целевые группы, определенные дорожной картой Министерства здравоохранения, а также работников компаний, в штате которых более 50 человек.

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Автор: Светлана Закелова