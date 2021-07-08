Киеве за минувшие сутки поставили рекорд для страны по количеству вакцинаций - более 20 тыс. прививок.
Об этом сообщили в пресс-службе КГГА со ссылкой на директора Департамента здравоохранения Валентину Гинзбург.
"В столице проведено рекордное для страны количество вакцинаций за сутки – 20 тыс. 032 прививки", - сказала она.
Гинзбург отметила, что Киев каждый день наращивает темпы вакцинации против COVID-19 и в течение уже не первого месяца остается лидером среди других регионов.
Читайте такжеВОЗ: к вакцинации в Украине привлекут студентов-медиков и интернов
Где сделать прививку от коронавируса в Киеве
В Киеве прививаться от COVID-19 можно в центре вакцинации, который работает ежедневно в Международном выставочном центре, в Центрах первичной медико-санитарной помощи, а на выходных в мини-вакцинальных центрах. В этих заведениях прививают вакциной CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech.
Кроме того, в столице вакциной Сomirnaty производства Pfizer-BioNTech прививают целевые группы, определенные дорожной картой Министерства здравоохранения, а также работников компаний, в штате которых более 50 человек.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram