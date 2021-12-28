Штамм "Омикрон" более заразен, чем "Дельта".

В Киеве уже зафиксированы случаи инфицирования штаммом коронавируса "Омикрон".

Об этом сообщил первый заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Николай Поворозник.

"Сегодня в городе уже зафиксированы случаи заболевания новым штаммом коронавируса "Омикрон". Специалисты утверждают, что этот вирус обладает большей контагиозностью, чем штамм "Дельта". По словам медиков, вакцинированные пациенты болеют в легкой форме", - отметил Поворозник.

Как сообщал УНИАН, 18 декабря министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил о выявление в Украине первого случая инфицирования штаммом коронавируса "Омикрон".

Читайте такжеВ Украине с начала пандемии коронавируса умерли более 95 тысяч человек21 декабря заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Игорь Кузин сообщил, что пациент, у которого первого в Украине обнаружили "Омикрон", был вакцинирован и уже имеет отрицательный ПЦР-тест.

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