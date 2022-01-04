За последнюю неделю 2021 года в городе зарегистрировано около 12 тыс. больных гриппом и ОРВИ, в том числе и COVID-19.

В Киеве заболеваемость гриппом и ОРВИ ниже эпидпорога на 49,6%.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

Согласно официальным данным, в столице за 52-ю неделю 2021 года зарегистрировано 11 тыс. 924 заболевших гриппом и ОРВИ, в том числе и COVID-19.

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В сообщении отмечается, что в целом в городе наблюдается снижение заболеваемости на 18,5% по сравнению с предыдущей неделей, что произошло за счет как детского, так и взрослого населения. Так, детей заболело – 5 тыс. 846 (снижение на 23,2%), взрослых – 6 тыс. 078 человек (снижение на 13,4%).

В структуре заболеваемости дети составляют 49%, из них 49,9% – дети школьного возраста.

В медицинские учреждения за последнюю неделю года были госпитализированы 506 человек, из них 157 – дети.

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