В тяжелом состоянии в больницах города находятся почти 2 тыс. пациентов, на койках интенсивной реанимации – 256 больных, 33 человека подключены к ИВЛ.

Киеве на сегодня загруженность коек для приема больных COVID-19 составляет уже более 50%.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Николай Поворозник на своей странице в Facebook.

"Сегодня ситуация с заболеваемостью COVID-19 в столице достаточно сложная. Ежедневно мы фиксируем более тысячи новых случаев заболевания. Очень стремительно заполняются больницы больными, нуждающимися в кислородной поддержке. Сегодня более 50% коек, которые подготовил город для приема больных COVID-19, уже заняты. Всего в тяжелом состоянии в больницах находятся 1919 пациентов, на койках интенсивной реанимации – 256 больных, 33 пациента подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, в кислородной поддержке нуждаются 2195 больных. Это не просто цифры, это – человеческие жизни, которые в эту минуту спасают врачи", – отметил Поворозник.

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Он подчеркнул, что подавляющее большинство госпитализированных - невакцинированы, и умирают в основном невакцинированные пациенты.

"В который раз подчеркиваю: вакцинация - единственный действенный способ уберечь себя от тяжелого течения болезни. Не ждите, когда в столичных центрах вакцинации будут стоять очереди, как в тех городах, которые уже в "красной" зоне", – сказал Поворозник.

Он напомнил, что вакцинироваться можно, обратившись к своему семейному врачу, в регистратуру учреждения или зарегистрироваться через систему helsi.me.

Поворозник сообщил, что за последние сутки в Киеве сделано 21 тыс. 425 прививок. В целом же в городе сделано 2 004 572 прививки от COVID-19, две дозы вакцины уже получили 1 000 257 киевлян.

Чиновник напомнил, что в столице работает 21 мини-вакцинальный центр на базе учреждений здравоохранения, 148 пунктов прививок, 53 мобильные бригады и Центр массовой вакцинации. Также вакцинироваться можно в 32 временных вакцинальных пунктах крупных торговых центров столицы и Центров предоставления административных услуг. Все они обеспечены вакцинами: CoronaVac/Sinovac Biotech, AstraZeneca, Cominarty/Pfizer-BioNTech.

Как сообщал УНИАН, вчера мэр столицы Виталий Кличко заявил, что Киев на пороге "красной" зоны эпидопасности из-за распространения COVID-19.

Автор: Инна Андалицкая