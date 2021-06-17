Ранее медпортал Helsi.me запустил предварительную запись на вакцинацию в МВЦ, чтобы избежать очередей.

К открытию пункта вакцинации против COVID-19 в киевском Международном выставочном центре у его входа сегодня собрались сотни людей.

Об этом с места событий сообщает «Сегодня». Журналисты показали внушительную очередь возле МВЦ. Примечательно, что не у всех собравшихся можно заметить маску.

Ранее сообщалось, что медпортал для пациентов Helsi.me запустил предварительную запись на вакцинацию от COVID-19 в Киеве в Международном выставочном центре. Это было сделано специально для того, чтобы избежать очередей.

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Вакцинация от коронавируса в МВЦ

Это уже не первая очередь на вакцинацию в МВЦ. Директор департамента здравоохранения Киева Валентина Гинзбург рассказала, что одной из причин очередей является то, что граждане, которые приходят для прививки, не имеют подписанной декларации с семейным врачом. Она призвала киевлян приходить на вакцинацию после подписания декларации.

Для сравнения, по ее словам, за 7 часов вакцинации педагогов, которые имеют декларации, одна бригада в среднем прививает 200 человек. За то же время в МВЦ прививают – около 100.

Некоторые граждане, которые вакцинировались 5 июня, по 5 часов ждали возле МВЦ.

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Автор: Дмитрий Захаров