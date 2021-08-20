В Центре вакцинации в Международном выставочном центре вторую дозу препарата можно будет получить с 25 августа по 5 сентября.

В Киеве стала доступна онлайн-запись на прививку второй дозой препарата Moderna. Вакцинацию можно пройти в киевском Международном выставочном центре (МВЦ), а также в ряде медучреждений.

"Открыта онлайн-запись для прививки второй дозой вакцины Moderna в Киеве для всех", - говорится в сообщении на сайте Helsi.

Указано, что в Центре вакцинации в МВЦ вторую дозу препарата можно будет получить с 25 августа по 5 сентября.

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Кроме этого, вакцинация доступна для желающих и в медицинских учреждениях Киева.

В сервисе отмечают, что записаться на прививку можно только в случае необходимости второй дозы вакцины Moderna.

"Медучреждение скорее всего откажет в прививке этой вакциной, если вы запишитесь и придете получить первую дозу", - добавляют в Helsi.

Однако киевлянам будут доступны одна из 3-х других вакцин, которые будут в наличии в том или ином медучреждении, передает РБК-Украина.

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Автор: Ирина Погорелая