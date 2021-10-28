11 дней назад она родила здорового ребенка, но сама не пережила коронавируса. Она заболела на по.следних неделях беременности.

В Киеве от коронавируса умерла молодая учительница Ирина Шамота. Всего 11 дней назад она родила здорового ребенка.

Об этом сообщила тележурналистка, ведущая новостей на канале "1+1" Маричка Падалко. По ее информации Ирина Шамота была учительницей английского языка в школе №155.

"11 дней назад она родила здорового ребенка, но сама не пережила COVID-19. Она заболела на последних неделях беременности, была в крайне тяжелом состоянии в реанимации под ИВЛ", - сообщила Падалко.

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Ведущая отметила, что без мамы остались двое детей.

Как сообщал УНИАН, в Киеве растет количество случаев заражения коронавирусом. Врачи говорят о том, что такого тяжелого и стремительного течения болезни еще не наблюдали, призывают граждан вакцинироваться и говорят о необходимости введения локдауна.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Ирина Погорелая