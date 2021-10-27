Мужчина и женщина всегда говорили, что умрут в один день. Так и произошло - медики не смогли их спасти.

В Новояворовской больнице на Львовщине от коронавируса в один день умерли мужчина и женщина. Медики в реанимации месяц боролись за жизнь супругов, однако спасти инфицированных не удалось.

Женщина Мария умерла утром 26 октября, а ее муж Владимир – вечером. О смерти супругов рассказала сестра умершей Леся Баранюк на своей странице в Facebook.

Читайте также"Самый тяжелый пациент": во Львове подросток уже 12 дней в реанимации с осложнениями от COVID-19"Всю жизнь вместе: школа, женитьба в 18 лет, рождение замечательных сыновей и прекрасной дочери, одна палата в реанимации в течение месяца. Она всегда шутила, что они умрут в один день, а он добавлял: "Только ты чуть быстрее". Так и случилось - они умерли в один день. Володя смог прожить без жены только 12 часов", - написала Баранюк.

Как пишет 24 канал, по словам главного врача Новояворовской больницы имени Юрия Липы Григория Мороза умершим было по 66 лет. Их госпитализировали с пневмонией еще 29 сентября. Прививки от коронавируса супруги не делали. Владимир раньше пережил инфаркт, а у его супруги диагностировали сахарный диабет. Мужчине несколько лет назад делали операцию. Однако ему удалось прожить немного дольше Марии.

Напомним, Львовщина удерживает высокие позиции среди ковид-инфицирований в Украине. За минувшие сутки там обнаружили 1426 случаев заражения коронавирусом.

С 30 октября Львовщина вместе с еще 7 областями переходит в "красную зону" карантина.

Коронавирус в Украине: что известно

Автор: Виктория Гордиенко