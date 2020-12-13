С начала эпидемии болезнь унесла жизни 1584 киевлян.

За минувшие сутки в Киеве выявили 1125 новых случаев коронавирусной болезни. 10 больных умерли.

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Об этом в своем Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, на сегодня в столице подтвердились 91 138 случаев коронавируса.

С начала эпидемии болезнь унесла жизни 1584 киевлян.

За минувшие сутки выздоровели 189 человек. Всего коронавирус преодолели 28 817 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания за минувшие сутки обнаружили в Днепровском районе – 291, в Дарницком — 286 и в Деснянском районе – 136 случаев.

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По состоянию на утро 13 декабря в Украине зафиксировано 894 215 случаев коронавирусной болезни. За минувшие сутки выявлено 9 176 новых случаев.

В течение суток госпитализированы 2 969 человек, 156 больных с коронавирусом скончались. 7 563 пациента выздоровели.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1125), Киевской (740), Днепропетровской (709), Одесской (628), и Запорожской (535) областях.

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Автор: Дмитрий Захаров