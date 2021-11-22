В столичной мечети Ар-Рахма будут вакцинировать всех желающих в возрасте от 18 лет, а также подростков при наличии всех обязательных прививок.

В киевской мечети Ар-Рахма откроют центр вакцинации населения.

Как сообщает Министерство здравоохранения Украины, открытие состоится завтра, 23 ноября, в 11:00 при участии первого заместителя министра здравоохранения Украины Александра Комариды и Шейха Хасана Ахатова, имам-хатиба мечети Ар-Рахма.

Отмечается, что центр будет работать ежедневно с 9 до 16 часов. Вакцинироваться здесь смогут все желающие в возрасте от 18 лет, а также подростки старше 12 лет при наличии у них всех обязательных прививок согласно календарю.

Центры вакцинации в Украине

В Минздраве отмечают, что в Украине работают уже более 450 центров вакцинации населения против COVID-19. Их открывают на стадионах, спортивных, образовательных и культурных площадках, в торговых центрах, а также в религиозных учреждениях.

Читайте такжеВ Украине впервые с начала октября число новых случаев COVID-19 упало ниже 8 тысячЦель этих центров - сделать прививку от COVID-19 как можно более удобной и доступной для всех групп населения. Также вакцинироваться можно в более чем 3 000 пунктов прививок и в более 450 центрах вакцинации. Организованные коллективы граждан, которые не могут самостоятельно передвигаться, вакцинируют более 1 000 мобильных бригад.

Вакцинация и религия

Отмечается, что вакцинацию против COVID-19 в Украине поддерживают представители разных конфессий.

Собственным примером приобщиться к вакцинации верующих уже призвали Верховный Архиепископ Киево-Галицкий, Глава Украинской Греко-Католической Церкви (УГКЦ) Святослав, Архимандрит Михайловского Златоверхого монастыря (Православная Церковь Украины) Лаврентий.

Сделать прививку от коронавирусной болезни верующим советуют предстоятель Православной Церкви Украины Блаженнейший Митрополит Епифаний, главный раввин города Киева Йонатан Биньямин Маркович, председатель Совета Федерации еврейских общин в Украине раввин Майер Цви Стамблер и другие религиозные лидеры.

Также напоминается, что 7 ноября в Киеве открыли центр вакцинации в Патриаршем соборе Воскресения Христова Украинской греко-католической церкви.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра МОЗ 0 800 60 2019. Больше о вакцинации узнавайте на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Надя Пришляк