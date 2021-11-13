Декларация с семейным врачом для прививки не обязательна.

В понедельник, 15 ноября, в Киеве открывается новый центр вакцинации против COVID-19, расположенный в отеле "Национальный", ул. Липская 5.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Прививаться здесь смогут все желающие в возрасте от 18 лет, а также дети от 12 лет при наличии у них всех рутинных прививок. Посмотреть график работы центра, имеющиеся вакцины и записаться на прививки можно по ссылке.

Декларация с семейным врачом для прививки не обязательна. Впрочем, ее наличие значительно ускоряет процесс внесения данных о прививках в электронную систему здравоохранения. Если такой декларации нет, надо просто взять с собой на вакцинацию паспорт и индивидуальный налоговый номер.

В Минздраве напомнили также, что проходить обследование, измерять артериальное давление, сдавать анализы, в частности ПЦР-тест или тест на антитела к SARS-CoV-2 перед прививкой не нужно.

Вакцинация в Украине: что известно

В Украине в течение 11 ноября от COVID-19 было вакцинировано 279 тыс. 136 человек. Как сообщили в Минздраве, одну дозу получили 141 тыс. 347, полностью иммунизированы - 137 тыс. 789. С начала кампании по вакцинации привито 11 млн 986 тыс. 077 человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы – 8 млн 422 тыс. 334. Всего сделано 20 млн 408 тыс. 409 прививок.

В целом за 11 ноября в Украине обнаружили 24058 новых случаев COVID-19. Было госпитализировано 4318 человек; зафиксировано 750 летальных случаев; выздоровели 21941 человек.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Леся Лещенко