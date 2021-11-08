Пункт работает ежедневно с 10:00 до 17:00.

В Патриаршем соборе Воскресения Христова Украинской греко-католической церкви открыли пункт вакцинации от COVID-19.

Об этом сообщается на сайте собора.

"Ежедневно с 10:00 до 17:00 вы можете вакцинироваться от COVID-19 по адресу: ул. Никольско-Слободская, 5, Киев, Патриарший собор Воскресения Христова УГКЦ", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на 7 ноября от коронавируса привит 11 млн 354 тыс. 681 человек, из них полностью иммунизированы – 7 млн 904 тыс. 573.

Читайте такжеВрач спрогнозировал, когда Украине "светит" конец эпидемии коронавирусаЗаписаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра МОЗ 0 800 60 2019.

Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Светлана Закелова