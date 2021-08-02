Впервые в Украине объявления в метро использовали для социального перформанса ко Всемирному дню борьбы с раком легких.

В метро Киева диктор впервые внезапно закашлялся в конце объявления к пассажирам. Событие оказалось социальным перформансом ко Всемирному дню борьбы с раком легких.

Как сообщает Roche Ukraine в Facebook, день борьбы с раком легких отмечают 1 августа. Организаторы акции в Киеве решили в так привлечь внимание к заболеванию, которое ежегодно диагностируют у примерно 13 тысяч украинцев.

Впервые в Украине объявления в метро использовали для социального перформанса.

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Организаторы отмечают, что рак легких - один из самых распространенных видов в мире и в Украине, но в информационном пространстве на эту проблему не обращают внимания.

"Мы решили громко заявить о ней среди привычного шума прибытия поездов, разговоров пассажиров и объявлений в метро", – сказал Максим Проскуров, директор департамента развития системы здравоохранения Roche Ukraine.

"О раке легких невозможно молчать, ведь он ежегодно забирает жизни более 9000 украинцев. Люди часто игнорируют симптомы, и около 70% пациентов попадают к врачу уже на поздних стадиях", – добавил он.

Как реагировали люди в метро

На станциях киевского метро звучали стандартные объявления вроде "Уважаемые пассажиры! В кассовом зале работают автоматы для оплаты проезда банковской картой". В конце сообщения диктор закашлялся и призвал следить за своим здоровьем, обращать внимание на симптомы и регулярно посещать врача.

"О раке легких надо говорить, чтобы как можно больше людей знали его симптомы и понимали важность ранней диагностики. Для нас было важно поддержать этот перформанс, тем более, киевскому метро ежедневно пользуются около миллиона пассажиров", – отмечает начальник КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский.

Для перформанса организаторы выбрали многолюдные станции киевского метро: "Вокзальную", "Левобережную" и "Театральную".

"Я просто ехала на работу и вдруг услышала этот кашель. Видела, как вокруг меня десятки людей насторожились и подняли головы. Теперь, если у меня появится кашель, я буду более бдительной, не буду списывать все на обычную простуду и позвоню семейному врачу", – сказала пассажирка Наталья.

Отметим, кашель - не проходит или усиливается, является одним из самых распространенных симптомов рака легких. Он может быть признаком других заболеваний, однако при наличии этого симптома стоит немедленно обратиться к врачу.

"Кашель можно легко перепутать с признаком других болезней и не придать ему существенного значения. Некоторые онкопациенты месяцами не обращали внимания даже на легкое покашливание, ведь были уверены, что это бронхит, простуда или следствие курения", – отметил Богдан Борисюк, заведующий отделением опухолей легких и средостения Национального института рака.

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Автор: Виктория Гордиенко