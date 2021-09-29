Из всех пациентов, которых госпитализировали, только 2% вакцинированы. Их состояние не тяжелое.

В Ивано-Франковске наполненность COVID-больниц составляет 70%.

Об этом в Facebook сообщил городской председатель Руслан Марцинкив.

"С сентября видим стремительный рост уровня заболеваемости. Наполненность наших больниц сейчас – 70%. Они работают на полные возможности. Уже идет речь, чтобы открывать для ковидных больных дополнительные отделения", - рассказал он.

По информации Марцинкива, из всех пациентов, которых госпитализировали, лишь 2% вакцинированы. Их состояние не тяжелое – они не кислородозависимы.

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Мэр добавил, что по сравнению с прошлым годом в городе возросла смертность от коронавируса. В частности, в течение 2020 года от коронавируса умерли 239 человек, а за 9 месяцев этого года – 343.

"Сейчас ситуацию контролируем. Но по динамике уже можем предвидеть, что пик заболеваемости придется на конец октября – начало ноября", - отметил городской председатель.

Как сообщал УНИАН, в августе мэр Ивано-Франковска Марцинкив предложил стимулировать педагогов вакцинироваться против COVID-19. Местный чиновник хочет раздавать премию учителям и воспитателям, если те пройдут курс прививки. По его словам, в городе есть школы, где более 90% учителей уже вакцинировались, а есть учебные заведения, где получили прививки менее 30% педагогов.

Автор: Светлана Макринская