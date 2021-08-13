По его мнению, надо правильно стимулировать и мотивировать педагогов в рамках законодательства.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предлагает стимулировать педагогов вакцинироваться от COVID-19. Местный чиновник хочет раздавать премию учителям и воспитателям, если те пройдут курс прививки.

Об этом сам мэр Ивано-Франковска заявил в эфире радио "Західний полюс".

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По его словам, в городе есть школы, где более 90% учителей уже вакцинировались, а есть заведения, где получили прививки менее 30% педагогов. По мнению Марцинкива, в школах и садиках надо увеличить количество вакцинированных, чтобы мы не переходили на дистанционное обучение.

"Вакцинация добровольная. Но школы и дети, которые придут – это потенциальная угроза передачи инфекционных заболеваний. Поэтому мы будем мотивировать премиями тех учителей и воспитателей, которые будут вакцинироваться. То есть вакцинировался – получишь премию от города", – заявил Марцинкив.

По его мнению, надо правильно стимулировать и мотивировать педагогов в рамках законодательства.

Ранее в горсовете Ивано-Франковска сообщали, что каждый третий учитель отказался от вакцинации от COVID-19, а в садиках воспитатели отказываются от прививки еще чаще. Так, 31% педагогов вообще отказались от прививки, 21% педагогов колеблются, будут ли ее делать.

Отметим, сейчас в Украине вакцинация учителей от коронавируса добровольная. Педагогов не заставляют прививаться, но правительство приняло постановление, согласно которому, в "оранжевой" и "красной" зоне смогут работать только те заведения, где будет вакцинировано более 80% персонала.

Министр образования и науки Сергей Шкарлет в свою очередь заявил, что в этом году школьники начнут обучение в полноформатном режиме, то есть без смешанных или дистанционных уроков, а дальше буду смотреть по ситуации с распространением вируса и количеством вакцинированных работников образования.

Вакцинация от коронавируса в Украине: что известно

Автор: Виктория Гордиенко