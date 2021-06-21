Состояние здоровья пострадавших средней степени тяжести. Проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

В Ивано-Франковской области в гостинично-развлекательном комплексе произошло массовое отравление. Госпитализированы 10 человек.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, 20 июня в инфекционное отделение Богородчанской центральной районной больницы с предварительным диагнозом острая кишечная инфекция госпитализированы 10 человек, которые употребляли пищу в гостинично-развлекательном комплексе.

Состояние здоровья пострадавших средней степени тяжести. Проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

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Как сообщает местное издание gk-press.if.ua, среди пострадавших шестеро подростков и четверо взрослых. Все они - жители села Саджава, которые 17 июня находились в гостинично-развлекательном комплексе в селе Диброва.

Количество лиц, которые присутствовали в заведении, уточняется.

Раньше в Харькове произошло массовое отравление после посещения сети ресторанов.

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Автор: Виктория Гордиенко