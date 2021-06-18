Основной больницей для приема больных с инфекциями в Харькове считается областная инфекционная больница, сейчас она принимает и пациентов с коронавирусом.

В больницу Харькова вследствие массового отравления в ресторанах одной сети обратились 54 человека, 16 из них — дети.

Об этом 18 июня сообщила работница пресс-службы горсовета Ольга Мирошниченко со ссылкой на заместительницу городского головы Светлану Горбунову-Рубан, пишет Суспільне. Харків.

По информации мэрии, с ночи 17 июня за помощью обратились 38 взрослых и 16 детей. Все они в состоянии средней тяжести, тяжелых больных нет. Пациентам, по данным горсовета, диагностировали энтероколит - одновременное воспаление тонкой и толстой кишок.

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Об увеличении количества заболевших накануне вечером сообщил муж одной из пациенток Евгений Журавлев. По его наблюдениям, в отделение больницы №31 поступило до 50 человек.

"Когда мы поступали, была очередь из машин", — ответил мужчина.

Спасатели на утро 18 июня сообщали о 45 пациентах, 17 из них - дети.

Вместе с тем четырех пациентов, отравленных после посещения ресторанов в Харькове, доставили в районное медучреждение из-за недостатка мест.

"Всего взрослых 31 больница приняла 41 человек, два человека уже выписались, 39 на сегодня еще находятся в отделении 31 больницы. Детская больница приняла 14 детей на сегодня. Все дети еще находятся в больнице, всех "капают", делают детоксикацию", — сказала на брифинге Горбунова-Рубан.

"Уже не хватает мест. Там (в 31 больнице) 30 коек. Уже четырех человек повезли в Валковскую центральную районную больницу, там есть инфекционное отделение, туда взрослых повезли", — добавила вице-мэр.

Основной больницей для приема больных с инфекциями в Харькове считается областная инфекционная больница, сейчас она принимает пациентов с коронавирусом.

"Областные больницы еще не переквалифицированы на широкий круг инфекционных заболеваний, и мы попали в такую историю, что теперь мы принимаем людей с гастроэнтерологической инфекцией, которые пострадали от еды в "Якитории" или "Мафии", — сказала Горбунова-Рубан.

Госпитализированные находятся в состоянии средней тяжести. Самому старшему ребенку с отравлением - 17 лет, самому младшему - 4.

Массовое отравление в Харькове: что известно

О массовом отравлении в Харькове стало известно 17 июня. 25 человек госпитализировали в городскую больницу №31 и детскую больницу №19. Два ресторана одной сети закрыли на проверку. Полиция открыла уголовное производство по ст. 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил).

В сети ресторанов, где отравились люди, говорят: готовы компенсировать затраты клиентов на лечение.

Два ресторана в Харькове закроют принудительно, если они продолжат работу до конца эпидемиологического расследования.

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Автор: Виктория Гордиенко