По состоянию на 18 июня больных с подозрением на отравление было чуть более 50.

По состоянию на 7:00 утра 19 июня количество госпитализированных с подозрением на отравление после визита в харьковский ресторан увеличилось до 67 человек.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Харьковской области.

Уточняется, что среди заболевших – 14 детей.

Вместе с тем Суспільне. Харків пишет, что на вечер 18 июня уже был 71 госпитализированный. Для новых прибывших медики открыли дополнительное отделение.

Читайте такжеЛяшко рассказал, ожидается ли осенью рост заболеваемости COVID-1939 человек находятся в городской больнице №31. 14 пациентов – в детской больнице №19. Увеличилось количество госпитализированных в Валковской центральной районной больницы — "скорые" направили туда 18 человек (13 из них уже госпитализированы, пятеро недавно доставили "скорые" – длится госпитализация).

Если больных будет больше, их будут направлять в открытое отделение больницы №3, уточнила вице-мэр Харькова в комментарии журналистам Горбунова-Рубан.

По состоянию на 18 июня больных с подозрением на отравление было чуть больше 50. Все они в состоянии средней тяжести, тяжелых больных нет. Пациентам, по данным горсовета, диагностировали энтероколит – одновременное воспаление тонкого и толстого кишечника.

Четырех пациентов, отравленных после посещения ресторанов в Харькове, доставили в районное медучреждение из-за недостатка мест.

О массовом отравлении в Харькове стало известно 17 июня. 25 человек госпитализировали в городскую больницу №31 и детскую больницу №19. Два ресторана одной сети закрыли на проверку. Полиция открыла уголовное производство по ст. 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил).

В сети ресторанов, где отравились люди, говорят: готовы компенсировать затраты клиентов на лечение.

Два ресторана в Харькове закроют принудительно, если они продолжат работу до конца эпидемиологического расследования.

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Автор: Яна Ставская