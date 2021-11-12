Многодетной маме по имени Александра 42 года, живет она с семьей в Днепре.

В Днепре в больнице им. Мечникова женщина родила 15-го ребенка. Она имеет порок сердца, сильные аллергические реакции и у нее бывали тяжелые осложнения.

Об этом в соцсети сообщил генеральный директор медучреждения Сергей Рыженко. Врач отметил, что многодетной маме по имени Александра 42 года, живет она с семьей в Днепре. "Всю жизнь "работает" женой и мамой. Муж трудится на котельной в две смены, чтобы прокормить семью", - отметил врач.

Читайте такжеВ Минздраве объяснили, какие вакцины от COVID-19 выбрать беременным

Традиционно Александра рожает детей только в больнице Мечникова, добавил Рыженко.

Как сообщал УНИАН, в Днепре спасли 39-летнюю больную раком и COVID-19 роженицу с ее новорожденной дочкой. Беременную в крайне тяжелом состоянии доставили из Павлограда в областную больницу. По словам медиков, женщина была невакцинирована, она длительное время лечилась по советам соседей и знакомых.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Ирина Погорелая