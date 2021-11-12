Медик опроверг миф о том, что вакцина для женщин в положении вредна.

Вакцинация от коронавируса беременным женщинам совершенно не вредна, а необходима, вопреки мифам, бытующим об этом вопросе.

Об этом в эфире "Украина 24" сообщил заслуженный врач Украины, акушер-гинеколог Вячеслав Каминский. По мнению врача, в стране провалили кампанию по вакцинации.

"Мое мнение, к сожалению, довольно печальное, потому что мы сегодня встретились с последствиями той антивакцинальной вакханалии, которую наблюдаем уже, наверное, около 10 лет. Все то, что накапливалось, - вот сегодня мы со всем этим встретились. Ведь не с ковидом возникла мысль, что вакцины вредны, что они могут привести к бесплодию, еще к чему-то. Это последствия всей этой сенсибилизации", - подчеркнул он.

Каминский опроверг миф о том, что вакцина для женщин в положении вредна и отметил, что за 10 месяцев в Украине от коронавируса умерло 50 беременных женщин.

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"Я опровергаю этот миф о вакцинации. Я в своей врачебной практике старался избегать запугиваний пациентов. В любой ситуации мы пытались найти понимание с пациентом, убедив его применить тот или иной метод обследования или лечения, благодаря аргументам. Но сегодня не сказать цифру за 10 месяцев (от коронавируса - ред.) умерло более 50 беременных, это требует не просто задуматься, а кричать во весь голос: спасите этих девушек", - подчеркнул медик.

Напомним, как писал УНИАН, в реанимации Львовской больницы скорой помощи с коронавирусом находится 34-летняя беременная женщина, которая не может дышать без кислородной маски. Она очень жалеет, что не вакцинировалась.

По словам врача-инфекциониста, эксперта ЮНИСЕФ Екатерины Булавиновой, в Украине с начала пандемии коронавируса умерло 70 беременных женщин.

"У меня просьба ко всем акушерам-гинекологам: занять наконец четкую врачебную позицию и уговаривать каждую беременную делать прививки на любом сроке вакциной Pfizer", - отметила инфекционист.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Вакцинация от коронавируса беременных: что стоит знать

Автор: Виктория Гордиенко