Гендиректор больницы отметил, что такие сложные операции проводят только в Днепре и Киеве.

В Днепре в областной детской больнице сделали операцию 5-летней девочке Лизе, которая не слышала с рождения. Ей установили два кохлеарных импланта-нейропротеза, которые позволяют слышать и понимать речь.

Генеральный директор областной детской больницы Алексей Власов рассказал, что такую операцию проводят только в двух больницах Украины - в Киеве и в Днепре, передает Суспільне.

Мама девочки, Ирина Петрова рассказала, что они с мужем не сразу поняли, что ребенок слабо слышащий.

"До года она игрушку слышала, слышала хлопок, топит. А после года как-то ребенок же должен на имя откликаться. Я зову, а она не поворачивается, я тогда начала тревогу бить. Ближе к двум годам мы надели слуховые аппараты, начали заниматься с сурдологом и дефектологом", - рассказала мама ребенка.

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Имплант на второе ухо установили 5 дней назад, его подключат через месяц. Сейчас Лиза чувствует себя хорошо. Мама девочки отметила, что уже после первой операции, которая прошла в апреле, заметили положительные изменения в речи дочери.

Заведующий отоларингическим отделением областной детской больницы Игорь Березнюк отметил, что такая операция достаточно сложная, узкоспециализированная. Он рассказал, что операция у девочки прошла стандартно. "Подключать имплант будем через месяц после операции, когда заживет послеоперационная область", - отметил он.

По словам генерального директора областной детской больницы Алексея Власова, за год больница готова проводить до 30 операций по кохлеарной имплантации, лишь бы только хватало финансирования.

"Проблема только в том, что это достаточно стоящее оборудование, дорогой кохлеарный имплант. И помимо самой операции ребенку требуется реабилитационная терапия. В больнице для этого созданы все условия, у нас есть центр звука, в котором такие дети могут пройти реабилитацию", - отметил Власов.

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