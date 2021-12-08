По словам врачей, пациент чувствует себя хорошо и уже выписан домой.

Во Львове врачи прооперировали 23-летнего парня, который родился с аномально сросшимися почками и до сегодняшнего дня этого не знал.

Об этом говорится в сообщении на странице Первого территориального медицинского объединения Львова.

"К нам попал молодой львовянин с врожденной патологией — подковообразной почкой. Нижние части его органов соединились между собой. Такая врожденная особенность часто сопровождается нетипичным отхождением мочеточника, осложняющим отток мочи из почки. Как следствие: провоцирует развитие гидронефроза — увеличение почки, что приводит к потере ее функции в будущем", - поясняется в сообщении.

Читайте такжеВ Украине прооперировали младенца с опухолью вдвое больше головы (видео)По данным медиков, патологию, которая обычно проходит бессимптомно, у парня выдавали повышенная температура и боль в спине.

Врачи установили диагноз пациенту и отправили его на операцию, без которой в будущем он потерял бы почку.

Такая врожденная подковообразная почка требовала особой хирургической тактики лечения, говорят медики. Поэтому урологи решили провести оперативное вмешательство лапараскопически, то есть через небольшие разрезы, это малотравматично и способствует более быстрому выздоровлению.

"Таким образом мочеточник освободили от сжимавших его окружающих тканей. Дальше – выполнили сложную реконструкцию верхней части самого мочеточника. Операция прошла успешно", — рассказали медики.

По словам врачей, пациент чувствует себя хорошо и уже выписан домой.

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Автор: Ирина Погорелая