С центрального аптечного склада препарат для дальнейшей транспортировки в центры вакцинации выдают уже размороженным.

Вслед за Харьковом, где обнаружили нарушение соблюдения холодовой цепи при доставке COVID-вакцины Pfizer, с этим препаратом произошел инцидент и в Днепре.

Об этом сообщает "Страна".

"Облздрав выдал к вакцине Pfizer самоблокирующиеся шприцы по 0,5 мл без штрихования разметки. Тогда как Pfizer колется по 0,3 мл/доза. То есть, они перепутали шприцы. Шприцы для Moderna дали под Pfizer", — утверждает глава Национальной Медицинской палаты Украины Сергей Кравченко.

Впрочем, передозировка мРНК-вакциной не вызовет смертельного исхода, хотя могут проявиться побочные эффекты.

Также Кравченко рассказал о другом нарушении: с центрального аптечного склада вакцину для дальнейшей транспортировки в центры вакцинации выдают уже размороженной.

Ранее в этом месяце руководство Харьковской области вернуло госпредприятию "Укрмедпостач" более 9 тыс. доз вакцины Pfizer за нарушения "холодовой цепи" при транспортировке.

Напомним, ранее главный санитарный врач Игорь Кузин рассказал, что в Украине планируют разрешить смешивать различные вакцині против коронавируса — Министерством здравоохранения уже разрабатывает официальные рекомендации на этот счет.

Автор: Станислав Кожемякин