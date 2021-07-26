Рассматривается вопрос об оформлении соответствующего приказа.

Министерство здравоохранения Украины готовит официальные рекомендации относительно возможности смешивания различных вакцин против коронавируса.

Об этом главный санитарный врач Игорь Кузин рассказал в интервью Апостроф.

По его словам, такие решения принимаются на основе международных исследований, рекомендации производителя вакцины и анализа аналогичного опыта других государств.

"Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунизации, как главный совещательный орган Минздрава, рекомендовала разрешить так называемое "микширование (смешивание) вакцины", но при четком соблюдении определенных условий", - рассказал он.

Читайте такжеВ Минздраве назвали область, в которой уровень госпитализации пациентов с COVID-19 достиг 80%Речь идет о возможности введения второй дозы Comirnaty/Pfizer-BioNTech после первой дозы м-РНК вакцины Moderna, если нет возможности закончить вакцинацию таким же препаратом.

"Также, если у человека была тяжелая аллергическая реакция организма на первую дозу векторной вакцины от AstraZeneca, разрешается ввести вторую дозу Comirnaty по решению врача", - отметил врач.

Сейчас рассматривается вопрос об оформлении соответствующего приказа и разработке детальных инструкций.

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Автор: Людмила Жерновская