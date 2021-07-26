Министерство здравоохранения Украины готовит официальные рекомендации относительно возможности смешивания различных вакцин против коронавируса.
Об этом главный санитарный врач Игорь Кузин рассказал в интервью Апостроф.
По его словам, такие решения принимаются на основе международных исследований, рекомендации производителя вакцины и анализа аналогичного опыта других государств.
"Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунизации, как главный совещательный орган Минздрава, рекомендовала разрешить так называемое "микширование (смешивание) вакцины", но при четком соблюдении определенных условий", - рассказал он.
Читайте такжеВ Минздраве назвали область, в которой уровень госпитализации пациентов с COVID-19 достиг 80%Речь идет о возможности введения второй дозы Comirnaty/Pfizer-BioNTech после первой дозы м-РНК вакцины Moderna, если нет возможности закончить вакцинацию таким же препаратом.
"Также, если у человека была тяжелая аллергическая реакция организма на первую дозу векторной вакцины от AstraZeneca, разрешается ввести вторую дозу Comirnaty по решению врача", - отметил врач.
Сейчас рассматривается вопрос об оформлении соответствующего приказа и разработке детальных инструкций.