У пациентки диагностировали гигантскую мешкоподобную аневризму левой внутренней сонной артерии.

В Днепре 35-летней девушке, находящейся на 25-й неделе беременности, провели сложнейшую операцию на сонной артерии.

Об этом рассказал в Facebook главврач областной больницы имени Мечникова Сергей Рыженко.

По его словам, Кристина попала в больницу со страшными головными болями и нарушением зрения - вплоть до обмороков. После консилиума с нейрохирургами девушке сделали ангиографию.

"Диагноз – гигантская мешкоподобная аневризма левой внутренней сонной артерии, при полном разрыве которой спасения нет. Операция прошла успешно. Кристина при встрече с мужем и детьми, обнимаясь, молчат, понимая сложность, которую они пережили", - написал Рыженко.

Он также поблагодарил доктора Анну Мостовую, которая спасла девушку и обещает помочь ей родить сына.

Ранее в Днепре врачи спасли женщину с тяжелой формой COVID-19 и ее новорожденную дочь. На 35-й неделе беременности у женщины развилась "ковидная" пневмония с поражением большого процента легких. "На 35-ой неделе беременности тяжелая "ковидная" пневмония. Большое поражение легких. На УЗИ полное отсутствие околоплодных вод. Биение сердца ребенка сократилось на половину от нормы. Каждая секунда дорога", - написал Сергей Рыженко. Роженицу немедленно подготовили к операции и успешно провели кесарево.

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Автор: Юрий Годован