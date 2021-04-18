Во время операции пациентку вывели из наркоза, чтобы избежать послеоперационных расстройств.

Врачи Областного клинического центра нейрохирургии и неврологии Закарпатского областного совета первыми в Украине провели операцию на мозге с пробуждением пациента. 26-летней девушке удалили опасную опухоль.

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Об этом говорится в сообщении на сайте Центра. Отмечается, что одесситка Алина Ковель начала страдать от эпилептических припадков. Из-за них девушка не могла разговаривать и не понимала, что ей говорят.

Причиной всего стала кавернома в мозге пациентки. Оперировать ее было опасно из-за риска навсегда потерять не только дар речи, но и способность понимать сказанное или написанное.

"Год назад во время пробуждения у меня случился эпилептический приступ. Мы начали искать причину. МРТ в Одессе показало, что все хорошо. Но позже выяснилось, что качество обследования было плохое и образование просто не просматривалось, хотя оно было. Через год повторное обследование на другом оборудовании показало каверному в левой височной доле. Выяснилось, что этот участок отвечает за понимание и продуцирование речи. Когда я начала анализировать свое состояние в предыдущие годы, то вспоминала, что года три назад я с пол года просыпалась с болью в теле, прикушенным языком, а на подушке была кровь и слюна. Я думала, что это связано с физическими нагрузками. Дальше поняла, что порой я теряла язык и не понимала, что мне говорят. И это происходило все чаще. В последнее время – с регулярностью раз в три дня», - рассказывала девушка.

Алина нуждалась в срочной операции, однако риск был очень высоким. До сих пор такие операции делали только за границей. В Украине такой практики не было. Девушка решила рисковать и обратилась в Областной клинический центр нейрохирургии и неврологии в Ужгороде.

"Современным мировым трендом удаления патологий, расположенных в подобных участках, является awake surgery. То есть операция с пробуждением. Мы уже давно планировали попробовать подобную методику. Более того, мы держали контакт с коллегами-анестезиологами из Киева, выпускниками Ужгородского национального университета, которые практикуют пробуждение при других хирургических вмешательствах, в частности в кардиохирургии. А совсем недавно мы познакомились с Оксаной куклой, которая владеет техникой интраоперационного тестирования и тоже искала единомышленников среди нейрохирургов. Мы собрали команду специалистов, каждый из которых уже имеет индивидуальный опыт, необходимый для проведения подобной операции. Поэтому объединили наши усилия для выполнения операции с пробуждением", - рассказал нейрохирург Тарас Гаврилов.

Объясняется, что операция с пробуждением – это нейрохирургическое вмешательство, во время которого осуществляют доступ к головному мозгу и выводят пациента из наркоза. В это время пациент выполняет лингвистические задачи под контролем нейрофизиолога и афазиолога. Чаще всего подобные вмешательства используют при хирургии в областях мозга, связанных с пониманием и продуцированием речи во избежание расстройств речи в послеоперационном периоде.

В течение многочасовой операции врачам удалось найти доступ к каверноме и удалить ее. После операции прошло две недели. Алина уже выписалась из больницы и даже частично вернулась к работе - она все так же прекрасно владеет украинским, русским и английским языками.

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Автор: Дмитрий Захаров